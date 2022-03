Volontari irpini delle Misericordie in viaggio per l'Ucraina Sono partiti in dieci con un carico di medicinali

Sono in viaggio per la frontiera dell’Ucraina dieci volontari appartenenti alle Misericordie Irpine, con carico di medicinali.

“Il valore più importante per il volontario è dare nel silenzio - dice il presidente delle Misericordie d’Italia della regione Campania Gabriele Lucido - non è mio costume, quello di pubblicizzare le nostre opere, in questo momento particolare è un obbligo ringraziare i volontari che sono in viaggio per la frontiera con l’Ucraina. Dopo l’impegno per la raccolta sono in viaggio per la martorizzata Ucraina i volontari delle Misericordie irpine, con quattro furgoni e un’ambulanza di Prata Principato.

Tutto il materiale, compreso il mezzo di soccorso saranno consegnati alla presidente dell’associazione Ucraini d’Irpinia Oksana Bybliv. I volontari guidati dal consigliere nazionale delle Misericordie D’Italia Marco Curcio, di San Mango Sul Calore, trasportano con i furgoni stracolmi, antinfiammatori, antibiotici, agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi flebo, siringhe ecc. raccolti nelle province di Avellino e Benevento in collaborazione con il centro servizi per il volontariato Irpinia-Sannio".

"Grazie alla profonda dedizione e al costante impegno degli uomini e donne, ragazze e ragazzi -continua Lucido - si realizza il nostro sogno di solidarietà verso la popolazione Ucraina, consapevoli che è solo una goccia per l’emergenza che stanno vivendo. La collaborazione di tutte le persone che ci affiancano con affetto e con il sorriso, il calore e grinta ci aiuta infatti ad affrontare tutte le nostre sfide, sia in Italia, ieri nel Kosovo e in questo caso in Ucraina, sul campo e nelle nostre sedi-afferma il presidente regionale, che continua: oggi vogliamo ringraziare chi nel silenzio ha messo a disposizione i mezzi per affrontare questo viaggio così lungo e difficile, chi ha contribuito economicamente per le spese che di sicuro le nostre confraternite non potevano sostenere, il coordinamento provinciale, il CSV Irpinia Sannio e tutte le persone che hanno contributo all’iniziativa.

Un grazie particolare va al costante impegno e ai gesti compiuti con il cuore, a tutti i volontari che ci aiutano a costruire un futuro in cui uomini, donne e bambini non siano privati dei loro diritti. L’augurio è che tutti possiamo imparare ad avere la stessa profonda dedizione e passione di chi svolge volontariato, per rendere il nostro presente e futuro più giusti ed equi per tut