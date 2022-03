Covid, 423 contagi, positivo sindaco in Irpinia e 3 bimbi ricoverati al Moscati I dati Asl. Tre piccoli ricoverati in ospedale ad Avellino

Covid, contagi a raffica e tre bimbi positivi ricoverati nel reparto di Pediatria del Moscati. Ma non solo. Annuncia su facebook la sua positività anche il sindaco di San Mango sul Calore, Teordoro Boccuzzi. "Buongiorno a tutti! Purtroppo devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid19", annuncia il primo cittadino su facebook. Nelle aree covid del Moscati di Avellino sono 34 i pazienti positivi: di cui tre in pediatria, 4 in terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia. Intanto l'Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.103 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 423 persone:

- 10, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 2, residente nel comune di Andretta;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 34, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 4, residenti nel comune di Atripalda;

- 6, residenti nel comune di Avella;

- 58, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 7, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Calabritto;

- 4, residenti nel comune di Calitri;

- 2, residenti nel comune di Candida;

- 3, residenti nel comune di Carife;

- 4, residenti nel comune di Cassano Irpino;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Castelfranci;

- 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 5, residenti nel comune di Cervinara;

- 5, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 2, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Conza Della Campania;

- 3, residenti nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 7, residenti nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Frigento;

- 3, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 21, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 4, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

- 3, residenti nel comune di Lacedonia;

- 3, residenti nel comune di Lauro;

- 6, residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Luogosano;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 9, residenti nel comune di Mercogliano;

- 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 14, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 29, residenti nel comune di Montella;

- 3, residenti nel comune di Montemarano;

- 3, residenti nel comune di Montemiletto;

- 34, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 4, residenti nel comune di Nusco;

- 3, residenti nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 4, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

- 2, residenti nel comune di Rotondi;

- 3, residente nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di San Nicola Baronia;

- 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

- 4, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo a Scala;

- 10, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 3, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 9, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 30, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 6, residenti nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

- 6, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 1, residente nel comune di Vallata;

- 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 2, residenti nel comune di Villanova del Battista;

- 1, residente nel comune di Volturara Irpina

- 2, residenti nel comune di Zungoli.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.