Avellino, al via la riqualificazione di 350 panchine in città Un progetto dell'assessorato all'ambiente del Comune

Il Comune di Avellino, assessorato alle politiche ambientali, comunica che dal 23 marzo hanno avuto inizio in via Guglielmo Marconi e Viale Italia gli interventi di manutenzione e recupero delle panchine collocate sul territorio comunale. L’intervento mira a conservare le panchine esistenti con mirati interventi di manutenzione e rifunzionalizzazione degli arredi, riducendo la produzione di rifiuti ed il consumo di materie prime. Alcune delle panchine saranno tinteggiate con colori legati a differenti tematiche sociali e successivamente saranno collocate delle targhette commemorative. Si confida nel senso civico dei cittadini affinché le panchine recuperate non vengano vandalizzate e deturpate.Si comincia dalla traversa di viale Italia in cui si trova il vecchio ospedale Moscati, per proseuire su Piazzetta Perugini. Il costo dei lavori posti a gara è 28.000 euro.

L'obiettivo è la riqualificazione delle 350 panchine in legno che ci sono in città. Seguirà l'impegno per la pulizia delle fontane pubbliche di Piazza Libertà, e un progetto in fase di elaborazione con il carcere di Bellizzi: la tinteggiatura di tutte le ringhiere in ferro del capoluogo grazie al contributo gratuito dei detenuti.