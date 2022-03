Rincari, dal 1° aprile il pane in Irpinia aumenta del 30% La decisione di Confcommercio Avellino

Si comunica che si è tenuto giovedì 24 marzo 2022 un incontro promosso dal Presidente Provinciale Confcommercio Campania Distretto di Avellino Oreste La Stella e dal Presidente provinciale dei panificatori Confcommercio Campania Distretto di Avellino Enrico Savelli, al quale hanno partecipato tra gli altri, contribuendo significativamente alla discussione, il Presidente regionale dei panificatori Confcommercio Campania Domenico Filosa ed il Presidente dei panificatori di Confcommercio Campania Distretto di Salerno, Nicola Guariglia, ed il responsabile beneventano della categoria Alessandro Morzillo. Nell’ambito della riunione, i tanti panificatori presenti, considerati gli aumenti dei prezzi di farine, cereali, materie prime in generale, nonché dei costi delle utenze più che raddoppiati, hanno deliberato unanimamente di procedere a partire dal 1 aprile., all’aumento percentuale medio del 30% per kg da applicare tanto al pane quanto agli altri derivati. Si chiarisce altresì che, tale aumento del prezzo potrà variare tra le diverse aziende in base ai singoli costi di gestione e in base ai singoli prodotti, e che va inteso quale massimale percentuale, continuando così a garantire le norme a tutela dei consumatori.