Endometriosi. "Reich Award 2022": Mario Malzoni è il ginecologo dell’anno Prestigioso riconoscimento mondiale per il professore di Avellino

Reich Award 2022: è Mario Malzoni il ginecologo dell’anno. Al professore Irpino il prestigioso riconoscimento mondiale, per meriti chirurgici e scientifici nel trattamento dell’Endometriosi. Un premio che arriva nel mese di marzo, che è il mese della Consapevolezza sull’Endometriosi e nel giorno, il 28 marzo, che in tutto il mondo ricorda l’importanza delle cure e della ricerca nell’ambito della malattia. Un giorno che si tinge di giallo, il colore simbolo della lotta e cura dell’endometriosi, una malattia che interessa sempre più donne e che viene diagnosticata correttamente e trattata chirurgicamente solo nei Centri di riferimento ad alto volume. Una giornata istituita per sensibilizzare la popolazione su una malattia cronica che può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. E quest’anno il “Reich Award”2022 è stato assegnato al professore Mario Malzoni di Avellino, che porta per la prima volta in quindici anni, il primato mondiale in Italia. Un premio che è stato assegnato a Malzoni quale Ginecologo dell’anno 2022 che si è contraddistinto per meriti scientifici e chirurgici nel campo del trattamento dell’Endometriosi, dalla “Endometriosis Foundation of America”, fondazione con sede a New York (USA), che rappresenta le pazienti affette da Endometriosi in tutto il mondo e i ginecologi che in tutto il mondo sono specializzati nella gestione delle forme complesse di Endometriosi Pelvica. “Un premio che accolgo con doppia gioia, perché è un importante traguardo professionale, e perchè si tratta di un riconoscimento che porta il nome del mio maestro. Si tratta di una patologia serissima che deve essere trattata, diagnosticata e curata solo in centri di alta specialità, così da consentire guarigione, cure e interventi in massima sicurezza ai milioni di donne interessate da questa malattia”, spiega l’esperto che presto sarà negli States per ricevere di persona il premio, che nelle scorse ore gli stato conferito da remoto, causa covid. Per la prima volta nella storia della fondazione (sorta 13 anni fa), dunque, il premio viene assegnato ad un chirurgo ginecologo Italiano. Nel 2020 era stato assegnato al Chirurgo Arnaud Wattiez (Francia) e nel 2019 al chirurgo Marc Possover (Svizzera) massimi esponenti della comunità scientifica internazionale e pionieri della chirurgia mini-invasiva e della Neuropelveologia. Quest’anno, causa covid, la cerimonia di assegnazione si è tenuta da remoto, nel corso della giornata mondiale dell’Endometriosi nell’ambito di un Meeting che ha visto collegate circa 3.000 persone tra pazienti e ginecologi esperti nel settore. Il premio verrà ritirato con cerimonia ufficiale durante il prossimo evento previsto in Autunno a New York.