Le complicanze in endoscopia digestiva: focus ad Ariano Una due giorni di studi promossa dal primario Luigi Pasquale nel centro di ricerca Biogem

Le complicanze in endoscopia digestiva. E' il tema del convegno in programma al centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, promosso dal primario della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva all'ospedale Frangipane, Luigi Pasquale, presidente nazionale della società italiana endoscopia digestiva. L'appuntamento è in programma venerdì 8 e sabato 9 aprile prossimo.

Ad introdurre i lavori sarà proprio Pasquale. Una due giorni ricca di interventi e relatori di spessore. Tra i vari temi in argomento, il ruolo dell'anestesista rianimatore in endoscopia digestiva, problematiche legate alla preparazione della colonoscopia, la radiofrequenza in endoscopia digestiva, indicazioni e complicanze, gestione e rischi del trattamento del diverticolo di Zenker, la pancreatite acuta e le complicanze tardive. Primo piano sulle nuove frontiere dell'endoscopia operativa. La chiusura dei lavori, con i quesiti clinici dell'auditorium è affidata a Desiree Picascia.

Due mesi fa un intervento innovativo che ha consentito di curare un paziente affetto da una grave patologia utilizzando nuove tecnologie che favoriranno anche una rapida ripresa dell'ammalato e un più efficace intervento dei medici. Il primario Luigi Pasquale, ha eseguito le prime ecografie endoscopiche su un paziente affetto da tumore del pancreas.