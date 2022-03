Autismo, il 2 aprile protesta davanti alla sede dell'ASL Avellino L'annuncio e l'appello trasversale del presidente dell'associazione InAu, Carlo Pecora

Lo aveva caldeggiato non più tardi dello scorso 2 dicembre, attraverso un video: “Uniamoci e manifestiamo per i diritti dei nostri figli”. Dalle parole ai fatti: Carlo Pecora, presidente dell'associazione InAu, ha organizzato una manifestazione di protesta che si terrà il prossimo 2 aprile, in concomitanza con la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo.

“Abbiamo deciso di accendere i riflettori solo ed esclusivamente sulle famiglie e sui disagi che devono affrontare. La giornata sarà dedicata alla protesta nei confronti della ASL Avellino. Chiunque voglia unirsi alla nostra battaglia, potrà farlo raggiungendoci davanti alla sede della ASL Avellino, in via degli Imbimbo, dalle 9,30 alle 11,30” ha spiegato Pecora sulla pagina facebook di InAu.

Oltre all'annuncio, spazio anche a un appello trasversale: “Sindaco, vieni a difendere i diritti dei tuoi cittadini e porta il vessillo Comunale; insegnante, vieni a difendere i diritti del tuo alunno; nonno, nonna, zio, zia, cugini e parenti affini, venite a difendere i diritti dei vostri nipoti; genitori tutti, venite a manifestare per i figli dei vostri amici, compagni di scuola; tu, semplice cittadino, se anche tu hai qualcosa da dire, ti aspettiamo”.