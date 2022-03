Avellino, stop al circo con gli animali, il plauso di PiùEuropa Gambardella: "Spettacolo diseducativo, apprezzo gesto del sindaco Festa"

"Considero la decisione di Gianluca Festa un importante segnale di civiltà". Così Bruno Gambardella, della Direzione nazionale di Più Europa.

"Lo sfruttamento degli animali per le esibizioni circensi - prosegue - è uno spettacolo diseducativo e crudele: per questo da ambientalista e animalista ho molto apprezzato il fatto che il sindaco di Avellino abbia negato l'autorizzazione ad operare in città ad uno dei pochi circhi che ancora non ha rinunciato a pratiche violente e obsolete. Il cammino che riconoscerà agli animali la dignità che meritano in quanto esseri senzienti è ancora lungo e accidentato, ma sono contento che la città di Avellino abbia fatto qualche passo verso quella direzione", conclude l'ex assessore alla cultura del capoluogo irpino.