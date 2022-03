Covid Campania, casi in aumento. Irpinia sul podio delle città con più contagi I dati provincia per provincia

Scendono da 38 a 34 le province con un'incidenza superiore a 1.000 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e in 55 province si registra un incremento percentuale dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, mentre in 52 un decremento. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 23 al 29 marzo, durante la quale si evidenzia un incremento percentuale dei nuovi casi in 10 regioni e un decremento in 11, che va dal +17,8% della provincia autonoma di Trento al -16% dell'Umbria. Le 34 province con un'incidenza superiore a 1000 casi su 100.000 abitanti sono: Lecce (1.774), Avellino (1.457), Perugia (1.372), Reggio di Calabria (1.354), Messina (1.353), Crotone (1.351), Teramo (1.321), Ascoli Piceno (1.313), Bari (1.308), Rieti (1.303), Benevento (1.272), Potenza (1.241), Fermo (1.226), Brindisi (1.190), Lucca (1.172), Terni (1.162), Latina (1.133), Massa Carrara (1.128), Grosseto (1.113), Chieti (1.113), L'Aquila (1.106), Frosinone (1.103), Siena (1.090), Ancona (1.087), Padova (1.076), Taranto (1.073), Vibo Valentia (1.064), Foggia (1.057), Caserta (1.050), Livorno (1.047), Agrigento (1.044), Arezzo (1.019), Salerno (1.011) e Matera (1.004).

In Campania nella stessa settimana si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2833) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (5,5%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (17,2%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,7%) occupati da pazienti covid-19. È quanto evidenzia il nuovo report della Fondazione Gimbe dedicato all'andamento della pandemia da covid-19 e al ciclo vaccinale. Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti suddivisi per provincia nell'ultima settimana: Avellino 1.457 (-0,1% rispetto alla settimana precedente); Benevento 1.272 (+2,3% rispetto alla settimana precedente); Caserta 1.050 (-1,1% rispetto alla settimana precedente); Salerno 1.011 (+7,4% rispetto alla settimana precedente); Napoli 863 (+8,9% rispetto alla settimana precedente). Sul fronte dei vaccini questi i dati riportati dalla Fondazione: la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 81,3% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 80,5% (media Italia 83,2%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 3,7% (media Italia 7,4%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 30,5% (media Italia 33,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,8% (media Italia 3,8%) solo con prima dose.