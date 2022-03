Corse aggiuntive salve e bus al 100%: così riparte la scuola nel post-covid La Prefettura ottiene una deroga per i finanziamenti e garantirà ancora percorsi extra. In classe restano gli orari scaglionati

Soddisfatta la richiesta di fondi ad hoc al Governo per mantenere le corse aggiuntive dei bus scolastici in Irpinia. Il finanziamento è salvo. Rassicurazioni che arrivano direttamente dalla Prefettura.

Con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria legata al Covid, i trasporti tornano alla capienza del 100% ma per evitare assembramenti sui mezzi e permettere ingressi e uscite dalle scuole con orari ancora scaglionati non cambierà l'organizzazione degli ultimi mesi con corse extra garantite dal Ministero.

Nessuna modifica: confermati gli orari sfalsati di ingresso e uscita, con le ore di lezione che saranno da 50 minuti. Per la rappresentante dei dirigenti irpini Lucia Forino. “L’attuale diffusione del Covid suggerisce di mantenere l’assetto vigente, già rodato".

I sindacati plaudono al ritorno alla normalità ma chiedono a tutti utenti e aziende ancora prudenza e senso di responsabilità. “E necessario tornare a una parvenza di normalità, quindi bene il ritorno della capienza al 100% ma al tempo stesso l'appello è ai ragazzi e alle aziende affinchè non si abbassi la guardia sui controlli".

"Concentrare tutto sul trasporto su gomma come avviene in provincia di Avellino – spiega ancora Francesco Codella della Cisl Trasporti Irpinia-Sannio - impone che si acceleri anche sulle infrastrutture. Dieci giorni fa abbiamo inaugurato l'Autostazione Air a Grottaminarda, ora è necessario velocizzare le procedure anche per quella del capoluogo così da migliorare tutta la rete di trasporti in città e, a cascata, sull'intera provincia".