Covid Moscati, muore anziano. Dimessa la neonata ucraina in fuga dalla guerra Ancora una vittima del virus nell'ospedale di Avellino. Intanto è guarita la piccola di 7 mesi

È deceduto questa mattina, in una stanza d’isolamento Covid dell’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 82 anni di Atripalda (Av), ricoverato dal 19 marzo.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e positivi al Covid sono ricoverati 37 pazienti: 3 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Pneumologia, 3 in Medicina Interna, 1 in Ostetricia e Ginecologia, 1 in Geriatria e 2 nella Pediatria della Città ospedaliera. Proprio dal reparto guidato dal dottore Vitale ieri è stata dimessa la piccola di sette mesi, in fuga dalla guerra e rimasta contagiata. La piccina era stata trasferita ad Avellino, dal salernitano dove era stata accolta con la sua mamma. La piccina era risultata positiva al virus e aveva sviluppato febbre e sintomi del covid. Dopo alcuni giorni di cure e assistenza ad Avellino la piccola è stata dimessa in ottime condizioni.