Ariano: chiusa al traffico la bretella Russo Anzani dopo la voragine Betoniera sprofondata, liberata dopo sei ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco

Si sono concluse poco prima di mezzanotte le operazioni dei vigili del fuoco lungo la bretella Russo Anzani ad Ariano Irpino, dove ieri pomeriggio una betoniera è sprofondata in una voragine dopo il cedimento improvviso della strada. Un intervento lungo e particolarmente complesso durato oltre sei ore, che ha visto impegnate più squadre i caschi rossi di Avellino, Grottaminarda e Ariano Irpino con l'ausilio di un autogru giunta dalla sede centrale in sinergia con l'area tecnica. Presente sul posto il dirigente Giancarlo Corsano insieme al sindaco Enrico Franza e alla polizia municipale.

Il mezzo pesante, contenente sette metri cubi di conglomerato cementizio è stato sollevato gradualmente attraverso un'imbracatura e l'impiego di fune in acciaio dopo aver riempito di sabbia costantemente la voragine fino a determinare una condizione di stabilità e quindi la ripartenza del mezzo. All'opera anche un Bobcat di un'impresa locale insieme agli operai dell'ente.

In molti hanno assistito alle operazioni complimentandosi con i vigili del fuoco per l'ottimo lavoro svolto, fino ad applaudire loro a conclusione dell'intervento. La strada alla fine è stata transennata e chiusa al traffico per motivi di sicurezza. La speranza è che si possa intervenire ora al più presto, anche se non sarà facile tenuto conto della grave instabilità che interessa gran parte di questa strada le cui problematiche sono state denunciate da anni.