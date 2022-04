Il fotoreporter di guerra Andrè Liohn de Oliveira incontra gli studenti arianesi "Non sono un soldato: immagini dall'Ucraina"

L'istituto comprensivo "don Lorenzo Milani", nell'ambito della progettazione didattica di educazione civica, organizza l’evento “Non sono un soldato: immagini dall'Ucraina” con il fotoreporter di guerra Andrè Liohn de Oliveira .

L’incontro avrà luogo domani, mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 9:30. André Liohn Garcia de Oliveira è un fotoreporter di guerra, nato il 9 novembre 1974 a Botucatu, in Brasile. Si è trasferito a Trondheim, in Norvegia, dove ha vissuto per 15 anni. La sua carriera foto giornalistica ha visto scenari di guerra in Somalia, Egitto, Libia, Iraq, Siria, Afghanistan e paesi latino-americani tra cui il Venezuela, la Colombia e la foresta Amazzonica.

Da pochi giorni è rientrato dall'Ucraina.

Ha lavorato con la Croce Rossa Internazionale documentando il lavoro dei medici impegnati sul fronte. Il suo lavoro di documentazione dei pericoli affrontati dal personale medico nelle zone di conflitto, è stato utilizzato dal ICRC’s Health Care in Danger project per denunciare le situazioni di violenza in cui gli operatori sanitari lavorano abitualmente nel mondo.

Nel 2012, con altri suoi colleghi, ha creato il progetto Adil "Almost Dawn in Libya", quattro mostre fotografiche nelle città libiche di Tripoli, Benghazi, Misurata e Zintan, utilizzando il fotogiornalismo come possibile mezzo di riconciliazione dopo la guerra civile. Le sue fotografie sono state pubblicate da Der Spiegel, The New York Times, Newsweek, The Guardian, El Pais, Le Point, Time, La Repubblica,

L’Espresso, Panorama, Status, Estado de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo.

I suoi video sono stati spesso trasmessi su Bbc, Cnn, Al Jazeera english, Rai, Nrk, Der Spiegel TV, France 24. Le riprese gli hanno valso il 16th Annual Webby Awards for the front-line.

Il 25 aprile del 2012, André Liohn viene premiato con la Robert Capa Gold Medal per il suo reportage sull’assedio della città libica di Misurata. E' stato il primo fotogiornalista latino-americano a ricevere il prestigioso premio.

Nel 2021 è uscito il film, diretto da Maria Carolina Telles, " You are not a solidier". Il film rappresenta un modo per parlare di come superare il dolore: quello di una guerra, ma anche il proprio, quello più profondo che porta Andrè Liohn ad immergersi in zone del mondo dove il conflitto e la devastazione rendono l'esperienza del dolore ancor più lacerante e drammaticamente attuali i versi di Giuseppe Ungaretti:

"Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non m'è rimasto neppure tanto. Ma nel mio cuore nessuna croce manca. E' il mio cuore il paese più straziato."