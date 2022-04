Giordano operato a Milano: sindaco in ripresa saluta sul social, gioia in paese Il buongiorno del primo cittadino ricoverato in ospedale a Milano emoziona la comunità

Un post e una immagine di Gesù con Maria Immacolata, per chiedere la pace nel mondo e più assistenza e cura ai malati. Il buongiorno via social del sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, scatena la gioia dei montefortesi e non solo. Dalla stanza dell’ospedale “Carlo Besta” di Milano, dove è stato sottoposto all’intervento per la rimozione di un macro adenoma all’ipofisi, il primo pensiero di Costantino Giordano già ieri mattina lo ha riservato al suo paese, alla sua comunità che tanto ama e per cui si impegna ogni giorno. Una delle prime telefonate l’ha ricevuta dalla vicesindaco Giulia Valentino. Un colloquio che ha subito confermato il rapido recupero del sindaco e la sua voglia di tornare al lavoro a Palazzo Loffredo. Stamane all’alba è spuntato anche il post sul profilo social di Giordano, che ha scatenato commenti e messaggi a raffica di tutti i suoi amici e sostenitori. Giordano dopo tre giorni di silenzio è tornato sui social, confermando la sua rapida ripresa postoperatoria. La fascia tricolore, dunque, si sta rapidamente riprendendo dalla rimozione del macroadenoma e non si ferma l’onda di solidarietà affetto per lui. L’intervento di microchirurgia neuronale effettuato dall’equipe del professore Paolo Ferroli è stato impegnativo, ma ogni cosa procede per il meglio. Intanto tutti i cittadini di Monteforte si sono stretti intorno a Costantino mostrandogli vicinanza e sincera partecipazione in un momento difficile. Il primo cittadino ha dimostrato forza, coraggio e straordinaria fede nell’affrontare questa dura prova. Ora tutta la comunità attende il suo ritorno a casa, dove dopo qualche giorno di recupero potrà subito tornare al lavoro, al servizio del suo paese.