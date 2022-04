"Lavoro in un piccolo ospedale, il Frangipane, ma ho una soddisfazione immensa" Parla il primario del reparto di gastroenterologia Luigi Pasquale

Le complicanze in endoscopia digestiva. Il centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino presieduto da Ortensio Zecchino, ha ospitato la due giorni di studi promossa dal primario di gastroenterologia dell’ospedale Frangipane Luigi Pasquale. Un’occasione di confronto e aggiornamento, sulle nuove frontiere della medicina per lanciare questo messaggio.

"Anche l'endoscopia, come tutte le pratiche mediche, può essere foriera di complicanze. Dobbiamo quindi essere in grado di poterle gestire e far si che la gente si avvicini alle stesse con serenità."

Un reparto quello di gastroenterologia, diretto da Pasquale diventato una vera e propria eccellenza in Campania, grazie all'impegno e alla professionalità del suo team. "Noi abbiamo un obbligo, quello di essere bravi nel fare il nostro lavoro. Poi se riusciamo, meglio o peggio di altri è l'utenza a qualificare il nostro operato. Se abbiamo tante persone che si riferiscono a noi è perchè evidentemente siamo riusciti a trasmettere nella popolazione una sicurezza."

Obiettivo da raggiungere? "Non fermarsi mai - conclude Pasquale - sono abituato a guardare vanti. Non ho mai considerato una struttura piccola o grande per le sue dimensioni edilizie. E' il contenuto che vive in quelle strutture a fare la differenza. Lavoro in un piccolo ospedale, il Frangipane, ma ho una soddisfazione immensa."