Ucraina, Aiello abbraccia padre Roman: "Non vi lasciamo soli" Il Vescovo di Avellino ha fatto visita al Centro Caritas di via Annarumma: "Ai venti di guerra rispondiamo con la solidarietà"

L'abbraccio e la fratellanza della chiesa avellinese nei confronti della comunità parrocchiale ucraina. Stamattina il vescovo Arturo Aiello ha fatto visita al centro aiuti per la popolazione ucraina allestito da padre Roman in via Annarumma dove ormai non c'è più spazio per i gesti di solidarietà della popolazione avellinese.

“E' bello vedere questo mare di solidarietà – ha commentato Aiello – di fronte ai venti di guerra rispondiamo anche con venti di pace. Certamente sono meno silenziosi delle bombe e della violenza ma in questo momento di sconforto dobbiamo cogliere anche il bene e avere la forza di andare avanti. Mi fa piacere che inizino ad esserci anche forme di integrazione. Molti bambini stanno frequentando le nostre scuole perchè anche per loro la vita deve andare avanti, seppur tra difficoltà atroci”.

Aiello ha "benedetto" il lavoro dei tanti volontari che stanno dando una mano con viaggi fino in Ucraina per provare ad alleviare le pene della gente sotto le bombe.

“Ci prepariamo alla Settimana Santa e la presenza della Diocesi di Avellino al nostro fianco ci dice che queste persone che fuggono dalla guerra non sono sole e come Gesù risorge a Pasqua anche loro risorgeranno come popolo – aggiunge padre Roman – Aspettiamo che il sindaco Festa mantenga la promessa e metta a disposizione il Samantha Della Porta così da avere maggiore spazio per gli aiuti”.