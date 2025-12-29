Castel del Lago: successo per la foto ricordo della comunità

Il paese in uno scatto divenuto appuntamento tradizionale di fine anno per la comunità di Castel del Lago. Uno scatto digitale che fotografa anche i cambiamenti della piccola cittadinanza al confine con il Sannio dove i giovani che sono rimasti si adoperano per tenere viva e unità la collettività.
Una foto amarcord. Dieci anni dopo ci si conta. In prima fila il sindaco di Venticano, Arturo Caprio, il suo vice, Gerardo Colantuoni, e l'assessore Giusy Iachetta. Ci sono i più anziani del borgo a ridosso della Napoli-Bari e un manipolo di bambini che fatica a stare fermo mentre il fotografo immortala gli abitanti della maggiore frazione di Venticano. Ci sono tanti assenti ( non tutti hanno aderito all'invito pubblico ), ma ci sono anche tanti emigrati ritornati appositamente per le festività natalizie.
Ci sono pure tanti vuoti, ma nel contempo qualche nuovo arrivato ( per fortuna ). Volti giovani e meno giovani fissano l'obiettivo.
E' uno scatto verso il futuro prossimo. Una foto che rispecchia aspettative riflette speranze ritrae sguardi che guardano nella stessa direzione.
Una foto è un ricordo da conservare, e tirare fuori a distanza di anni quando si è assaliti dalla nostalgia. Non c'è intelligenza artificiale che tenga dinanzi ai sentimenti che muovono l'animo umano. E quello scatto ripescato tocca inevitabilmente le corde del cuore, rimescola i ricordi, riavvolge il nastro della memoria. E se la vita non ha il tasto replay almeno con una foto può avvenire quel prodigio insperato che dà il magone e fa venire i lucciconi agli occhi perché realizzi che in fondo il passato non è mai completamente passato.