Una sede e nuovi volontari: Emergency vuole riabbracciare Avellino Fiordellisi: "Siamo pronti a diffondere la cultura della pace"

Emergency, impegnata nell'accogliere i profughi in fuga dal conflitto russo-ucraino, cerca volontari per riaprire una sede ad Avellino.

Oggi pomeriggio un incontro organizzato al Circolo della stampa "Il gruppo di Avellino esisteva ma, adesso, è giunto il momento di tornare anche sul territorio irpino – afferma Peppino Fiordelisi, responsabile Area Campania - come Emergency Campania abbiamo indirizzato delle persone provenienti dall’Ucraina. La nostra posizione, neanche a dirlo, è fortemente contraria nei confronti del conflitto bellico. Noi siamo aperti e disponibili ad accogliere nuovi volontari all'interno di Emergency. Abbiamo attivato il nostro progetto per offrire cure, visite e sostegno dal punto di vista psicologico alle persone che stanno scappando dall'Ucraina".

Fiordellisi si aspetta un riscontro positivo dalla comunità avellinese. “Qui ci saranno numerose iniziative per diffondere la cultura della pace. C'è molto da lavorare e molto da fare. Noi continueremo a lavorare, sempre e comunque, con le persone in difficoltà. In pieno spirito di Emergency. Da noi troveranno l'aiuto dei medici e, nel caso, anche l'accompagnamento verso specifiche cure mediche”.