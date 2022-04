Torna la benedizione delle Palme davanti la chiesa del Rosario. Fedeli in festa Padre Giovanni: benedizione speciale dopo due anni di restrizioni per il coronavirus

Dopo due anni di stop torna ad Avellino la benedizione della Palme al Corso Vittorio Emanuele. Stamane padre Giovanni, nuovo parroco della centralissima Chiesa del Rosario al Corso Vittorio di Avellino, ha accolto i fedeli all’esterno della chiesa dalla terrazza dell’annesso asilo di Via Malta. Una scelta di prudenza, che ha consentito, causa covid, di radunare all’aperto i fedeli per l’atteso rito sacro che apre la settimana Santa. Fede e tradizione, celebrazioni ai tempi del coronavirus che hanno visto raccolti, dinanzi all’ingresso laterale della chiesa, centinaia di fedeli in sicurezza. Presenti moltissimi bambini e ragazzi per la messa delle 10,30, che ogni domenica raccoglie i fedeli più giovani del capoluogo. Rito nel rito, preghiera dopo preghiera i fedeli hanno assistito alla benedizione e alla messa. Un momento solenne che ha introdotto la comunità religiosa di Avellino alla Settimana Santa che condurrà alla Pasqua. Serenità e Pace il messaggio di Padre Giovanni. Una gran gioia vedere il sagrato della chiesa pieno, in sicurezza, dopo due anni di lockdown per la pandemia da Covid.