Giordano: "La mia palma virtuale per la pace. Sono in ripresa, torno presto" Il messaggio del sindaco di Monteforte Giordano

" Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona domenica delle Palme con la preghiera che Gesù possa sempre proteggervi. Con il cuore voglio regalare a voi tutti un ramoscello virtuale di ulivo, affinché porti tanta pace e serenità nelle vostre case e ai vostri cari! Oggi più che mai la Pace è messa in pericolo da un’assurda guerra che sta distruggendo intere famiglie, spero sinceramente che questa tragedia termini immediatamente. Cari montefortesi, io mi sto riprendendo piano piano e presto saremo di nuovo insieme! Abbiamo tanti eventi da organizzare e tanti progetti da avviare per rendere il nostro amato paese sempre più bello e accogliente. Vi voglio bene". Così il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, in un post su facebook. Il primo cittadino nei prossimi giorni sarà dimesso dall'ospedale di Milano dove è stato operato la scorsa settimana.