Tre ore per essere trasferita al Moscati, Noi Campani interroga De Luca E' accaduto ad un'anziana di Montefredane. Fatto gravissimo commenta Maria Luigia Iodice

"Quanto successo alla signora Ada che per essere trasferita da Montefredane alla Città Ospedaliera di Avellino, ha atteso tre ore stesa per terra a seguito di una caduta che ha provocato la rottura del femore, non debba mai più accadere in Campania. Si tratta di un fatto gravissimo atteso che dal luogo dell'incidente, al nosocomio avellinese, si impiegano neanche 10 minuti per essere raggiunto in ambulanza. Nelle prossime ore presenterò una interrogazione al Presidente della Giunta regionale, quale assessore alla sanità, per sapere quali iniziative intende assumere alla luce dell'incredibile vicenda che ha visto protagonista la sfortunata signora di Montefredane, in provincia di Avellino". Lo afferma in una nota la capogruppo di Noi di Centro nel consiglio regionale della Campania, Maria Luigia Iodice.