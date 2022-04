Il Moscati dona un'ambulanza e arredi scolastici al villaggio in Burkina Faso L'iniziativa solidale

Un incontro per ringraziare l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino per aver donato un’autoambulanza, arredi scolastici e attrezzature sanitarie in disuso all’Associazione “Baobab amici di Tampellin”. Questa mattina, nell’aula magna della Città ospedaliera, Salvatore Carrese, presidente dell’associazione di volontariato impegnata prevalentemente a Tampellin, un piccolo villaggio rurale del Burkina Faso (dove ha realizzato un centro sanitario e un centro scolastico con animazione giovanile), ha incontrato il Direttore Generale dell’Azienda “Moscati, Renato Pizzuti, per portare i suoi personali ringraziamenti per il gesto di grande solidarietà. L’incontro, organizzato dalla pediatra del Moscati nonché volontaria dell’Associazione, Maria Majorana, è stato un’occasione per evidenziare l’importanza della collaborazione con le associazioni che si dedicano allo sviluppo dei Paesi disagiati. Il manager Pizzuti ha voluto a sua volta ringraziare i volontari per l’importante e difficile lavoro che svolgono e ha auspicato che il loro contributo possa, in questo particolare momento storico, concentrarsi sulle vaccinazioni anti Covid-19 proprio nei Paesi africani.