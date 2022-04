Cgil, rubato lo striscione contro la violenza sulle donne Il segretario Fiordellisi: "Gesto vile"

"Un gesto vile". Non ci sono altre parole per definire quanto è successo l'altra sera all'esterno della sede della Camera del lavoro di Avellino. Così in una nota il segretario Cgil Avellino, Franco Fiordellisi

"Nel giro di poco tempo, due atti vandalici con un unico obiettivo. È stato preso di mira ancora una volta lo striscione esposto all'esterno del sindacato contro la violenza sulle donne. Prima, era stato imbrattato. Adesso, è stato rubato. Un gesto vile che non resterà impunito. Le telecamere di sorveglianza della Cgil di Avellino hanno ripreso l'uomo che l'altra notte ha rubato lo striscione. Ora sono al vaglio degli investigatori che sono quindi sulle tracce di chi ha commesso questo gesto vile. Il video è a disposizione di tutti. Anche di chi ha deciso di rubare lo striscione. Se pentito, siamo disposti ad ascoltare. Se pentito, siamo pronti a perdonare".

Di seguito il link del video: https://twitter.com/avellinocgil/status/1513582368308834312?s=21&t=DB9nIvqd-gtfx4yra13rRA