Antonio Mincolelli, figlio di arianese: colpo da 150.000 euro da Gerry Scotti La consistente vincita alla trasmissione: "Chi vuol essere milionario"

E' di Ariano Irpino, Francesco Mincolelli il papà di Antonio, il super vincitore della quarta puntata di "Chi vuol essere milionario", condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Di professione medico anestesista all'ospedale di Milano e residente a Monza, il campione del botto di fine anno, ha incassato la consistente somma di 150mila euro, sfiorando per un soffio l'assalto al milione come accaduto nella puntata del 14 dicembre con Vittoria Licari.

Antonio è stato il primo qualificato ed ha mostrato grande lucidità e intuito. "Sei stato bravissimo - ha esclamato Gerry Scotti - ma potevi osare di più. Saresti arrivato a 200mila o 300mila".