Emergenza cinghiali: il consigliere Cicchella scrive a regione e provincia L'amministratore comunale di Greci sollecita un tavolo tecnico regionale sulla problematica

Emergenza cinghiali in Irpinia. Sempre più numerosi gli avvistamenti nelle comunità, seri pericoli in modo particolare a Greci ed Ariano Irpino ed in tutta la statale 90 delle Puglie. Interi branchi di cinghiali, diventano sempre più pericolosi per l’uomo provocando incidenti. "Essendo un animale selvatico può reagire mordendo o spingendo con forza i malcapitati."

Carmelo Cicchella amministratore comunale del Comune di Greci sollecita un tavolo tecnico regionale. L'interrogazione a riposta in una lettera volta ad ottenere un urgente tavolo tecnico è indirizzata alla gestione strade statale Anas spa e Provincia di Avellino affinché ognuno di essi competente territorialmente inizi già a predisporre in autotutela attività preventiva idonea come segnaletica stradale al fine di rendere informazioni necessarie agli utenti della strada, connesse ad obblighi di limitazioni di velocità in tutta la statale 90 delle Puglie.

In una lettera il consigliere del Comune di Greci rivolta alle autorità locali e regionali, chiede interventi immediati per la risoluzione del problema.

Nelle ultime settimane, infatti, la presenza di cinghiali nelle aree urbane è aumentata considerevolmente. Ciò determina non poca preoccupazione, considerata la potenziale pericolosità di questi animali.

"Il permanere ed il dilagare di siffatta condizione fenomenica - si legge nella missiva - costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, atteso che la presenza su strada di animali selvatici in orario notturni potrebbe essere causa di sinistri stradali con conseguenti danni a cose o persone."

Di qui la richiesta di un intervento finalizzato al «controllo selettivo che possa ridurre drasticamente il pericoloso fenomeno.

"Purtroppo il problema cinghiali sta crescendo a dismisura non soltanto nella comunità di Greci ma anche nei centri limitrofi - conclude Cicchella - i comuni non hanno competenze in merito, ma abbiamo chiesto alle autorità regionali e locali di fare tutto il possibile per contrastare un fenomeno che rischia di creare problemi e danni a cose e persone."