Minacce all'autista Air, Acconcia: "Atto delinquenziale gravissimo" L'amministratore unico: "Speriamo il responsabile venga assicurato alla giustizia"

Non indossa la mascherina sul bus, minaccia l’autista e poi buca una ruota del pullman.

Air Campania esprime sostegno e solidarietà al conducente che qualche giorno fa è stato vittima di un deprecabile episodio di violenza. La sua professionalità ha evitato conseguenze più gravi.

Un accadimento che l’amministratore unico della società Anthony Acconcia condanna in maniera decisa e netta: «Un atto delinquenziale nei confronti di un lavoratore che ha solo fatto il suo dovere e contro un bene pubblico preso di mira senza alcun motivo. Gli autisti sono da sempre in prima linea, ancor di più lo sono stati in questo periodo di emergenza sanitaria. Quanto accaduto è un atteggiamento inqualificabile e insopportabile il cui autore spero venga presto individuato e punito dalle forze dell’ordine».