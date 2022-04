Covid, tasso di incidenza al 19,6%. Il virus corre veloce tra le famiglie Avellino. Appello alla prudenza per Pasqua

Con 903 nuovi casi di Covid su 4.604 tamponi analizzati il tasso di incidenza sale al 19,6% dal 15,9%del giorno precedente. Calano, invece, i ricoveri. Sono in totale 48 nei due ospedali dedicati alla cura di pazienti Covid: 35 all’azienda Moscati e 13 al Frangipane di Ariano Irpino. Nelle 24 ore precedenti ne risultavano 52. Ieri ancora un decesso ad Ariano Irpino dove ha perso la vita una 92enne di Grottaminarda. 116 i contagi ad Avellino, 37 ad Ariano, 33 a Pietradefusi, 31 a Solofra, 56 a Mercogliano, 16 ad Altavilla Irpina, 25 a Montoro. Il virus non frena la sua corsa. Intanto gli esperti predicano cautela in vista delle festività Pasquali. Al Moscati intanto serve sangue. Le donazioni non risolvono il caso emergenza.Si allungano, inevitabilmente, i tempi di attesa per gli interventi chirurgici programmati, con il rischio, sempre piu` concreto, di uno stop prima di Pasqua alle sale operatorie. Non sono, dunque, bastati i ripetuti appelli del direttore del Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale (Simt) Silvestro Volpe. Gli avellinesi hanno, si`, risposto, ma il vuoto temporaneo creato dall’assenza sul territorio dell’Avis e` al momento incolmabile.