Dramma forestali Ufita, arriva una mensilità ma sarà una pasqua triste e amara Anticipazione di una mensilità, su fondi vincolati da parte dell'ente ma la situazione è drammatica

Sale la tensione alla comunità montana Ufita, dove i lavoratori non percepiscono il salario da 9 mesi e si stava prefigurando anche una santa pasqua senza un centesimo, se non fosse stato per la sensibilità del presidente Raffaele Fabiano e della giunta che anche su sollecitazioni delle organizzazioni sindacali hanno provveduto a fare una anticipazione di una mensilità, su fondi vincolati.

La preoccupazione delle forze sindacali, Luigi Pagano Fai Cisl Irpinia Sannio, Carlo Ceccarelli Flai Cgil e Antonio De Lillo Uila Uila Avellino-Benevento.

"Unanime la condanna, nell’incontro tenutosi ieri presso l’ente ufitano, per la inerzia della regione Campania che a tutt’oggi, ancora non si vedono spiragli per la seconda anticipazione per l’anno 2021 (50 milioni di euro per tutti gli enti delegati Campani), per non parlare della mancata pianificazione per l’anno in corso, e per la inspiegabile marcia indietro sulla stabilizzazione del personale precario

Unanime è anche l’appello ai consiglieri regionali di maggioranza, che su questo tema crediamo sia arrivata l’ora di prendere una posizione forte, chiara e decisa. Fra tutte queste difficoltà, dove le responsabilità sono chiare a tutti, va dato plauso a quest’ente che comunque ha manifestato la volontà di avviare anch’esso gli Otd entro il 25 di aprile.

Con questo clima di esasperazione, non escluse gesti ed azioni difficilmente controllabili, se nella immediatezza chi ha responsabilità per la tenuta sociale, non agisca subito."