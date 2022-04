Il coraggio delle donne ucraine, sguardi e voci tra guerra e pace Store di chi fugge e chi accoglie. L’iniziativa promossa dalla Fidapa ad Ariano Irpino

Volti segnati dal dolore e dalla disperazione, occhi gonfi di lacrime. Angoscia e sgomento. Nella sala del museo della ceramica di palazzo Forte, ad Ariano Irpino ci sono donne che hanno lasciato improvvisamente la propria terra, i loro affetti, distaccandosi da mariti e padri rimasti a combattere. Una separazione straziante supportata da una grande onda di solidarietà e calore umano. Le donne che hanno partecipato alla bella iniziativa fortemente voluta dalla presidente della Fidapa, Sara Sebastiano, sono state accompagnate dalle associazioni di volontariato che in queste settimane stanno svolgendo un ruolo fondamentale nella rete dell'accoglienza. Presenti gli assessori Lucia Monaco e Pasqualino Molinario attivamente impegnati in questa emergenza in sinergia con i vari enti e associazioni. Ha moderato l'incontro, fatto di testimonianze e spunti di riflessione importanti, la giornalista Flavia Squarcio, specializzata in diritto del vaticano, comunicazione istituzionale della chiesa e impegnata da otto anni con il gruppo San Paolo editore famiglia cristiana, credere e Maria con te. Una riflessione attenta sul tema della guerra partendo dalle parole di Papa Francesco, che ha condannato duramente l'invio delle armi. Nell'edizione del telegiornale di oggi alle ore 14.00 il servizio sull'iniziativa.