Urge sangue negli ospedali, appello alla donazione: è emergenza Interventi a rischio nelle strutture sanitarie

Interventi a rischio negli ospedali a partire dal Frangipane se non arriverà sangue a sufficienza. Viene rivolto un nuovo appello urgente a donare. Lo si potrà fare in sicurezza tutti i giorni, la mattina dalle ore 8.30 alle 12.00. Quale migliore occasione per compiere un gesto di generosità in questa settimana santa. E domenica prossima nel goorno di pasqua donazione straordinaria in piazza plebiscito ad Ariano Irpino. L'appello arriva da Amilcare Grasso: "Quest'anno festeggiamo la santa pasqua in un modo speciale, oltre a messe e uova pasquali, andiamo tutti a donare in ospedale o emoteca mobile. L'appuntamento in piazza plebiscito è per sabato 16 aprile dalle 8.00 alle 12.00. Per effettuare la donazione su emoteca è obbligatorio prenotarsi al numero 339.8777382."