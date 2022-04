Avellino. I calzini del cuore, una rete di solidarietà per gli ucraini Il progetto presentato questa mattina in Prefettura ad Avellino

E’ stato presentato questa mattina il progetto "I calzini del cuore" che ha preso il via dal Comune di Mercogliano per coinvolgere istituzioni, associazioni e scuole di tutta la provincia di Avellino. Una rete di solidarietà per abbracciare il popolo ucraino.

Questa mattina in Prefettura la cerimonia di presentazione che si è tenuta alla presenza di Monica Manganaro Presidente dell’Associazione Provarci, del Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, dei vertici delle forze dell’ordine e in collegamento video vi erano 12 scuole. «L’iniziativa è stata messa in campo dai volontari - ha dichiarato il prefetto Paola Spena - la dottoressa Manganaro ha avuto la bella idea di coinvolgere le scuole, gli enti e le associazioni. I calzini del cuore è un modo per abbracciare i ragazzi ucraini e per costruire vicinanza e solidarietà. Questo è importante perchè fa parte delle misure di accoglienza che il territorio irpino sta mettendo in campo». «Questa iniziativa nasce perché spinta dal desiderio di un abbraccio morale che deve raccogliere tutti, grandi e piccini. E' anche un gesto d'altruismo che viene dalle scuole perché tutte hanno sostenuto l'iniziativa. I calzini del cuore sono come i bambini sperduti di Peter Pan, vogliamo che siano un pensiero felice che voli fino a loro».