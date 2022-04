Sanità, i manager disertano l'incontro in Comune: la rabbia dei medici Predisposto un documento da inviare in Regione per rilanciare il settore

Per una volta i manager della sanità irpina Renato Pizzuti e Maria Morgante mettono d'accordo maggioranza e opposizione al Comune di Avellino.

I vertici della sanità provinciale hanno disertato l'incontro in sala consiliare che era stato convocato dal presidente del Consiglio comunale Ugo Maggio per mettere a fuoco le criticità del comparto in Irpinia.

Ufficialmente – questa è stata la giustificazione – non era arrivato nessun invito ufficiale. Dal Comune però mostrano le carte che le pec erano state regolarmente inviate e anche ricevute.

Alla fine l'incontro è saltato ma i rappresentanti istituzionali del Comune capoluogo, preso atto dell'assenza di Morgante e Pizzuti, hanno deliberato un documento con cui chiedono un immediato incontro con la presidenza della Regione Campania per affrontare le criticità della sanità irpina ed avviarne un rapido percorso di rilancio, sottolineando che i recenti atti di programmazione regionale in materia sanitaria non tengono in alcun conto le proposte e le indicazioni delle istituzioni locali.

E' duro il commento del Presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Sellitto: “C'era stata una richiesta d'incontro perchè, sulla sanità in particolare, il PNRR mette a disposizione fondi importanti per rilanciare il settore. Avrei voluto dialogare soprattutto con la manager Morgante perchè non condividiamo affatto il piano predisposto dalla Regione per gli ospedali di comunità. Interi pezzi della provincia vengono .ancora una volta tagliati fuori, penso per esempio alla Valle Caudina, per non parlare dell'allarme che da qui rilanciamo sulla carenza dei medici di famiglia”.