Piano di Zona, è scontro, Festa: la Fortini vada a lezione di bilancio e finanza Il sindaco Festa chiarisce e frena le polemiche sui servizi sociali

E’ ancora scontro per il Piano di Zona sociale. Dopo la richiesta di alcuni sindaci di volersi staccare dal comune capofila, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, chiarisce: «Innanzitutto sorrido alle parole della consigliera regionale Fortini e provo anche un po’ di tenerezza nei suoi confronti - affema - dopo che per mesi vi ha assillato rispetto a potenziali problemi sulle procedure amministrative, poi ha detto per la gente diamo i soldi. Allora, ripristiniamo la verità: non c’è mai stato alcun problema amministrativo - sottolinea Festa - Per tre volte il Tar ha sospeso il commissariamento e dopo che è stata chiamata in causa la Prefettura e il Tar, a cui noi ci siamo rivolti, ha fissato l’udienza il 27 aprile, nella quale avremmo discusso dell’obbligo della regione per chiudere l’iter amministrativo o del commissariamento ad acta, perché io ho chiesto il commissariamento ad acta della regione Campania. Allora, improvvisamente la Fortini si è ricordata che c’era bisogno di fornire prestazioni. Non dicessero sciocchezze, non prendessero in giro, non tanto il sindaco, ma l’intera comunità - continua Festa - non c’è mai stato nessun problema vero, c’è stata una delusione politica e dopo sei mesi, esasperati, hanno dovuto cedere a quella che era la giustizia e la giustezza della vicenda».

Tornando invece alla scissione dei sindaci afferma: «Io ho chiesto al presidente di convocare l’assemblea perché Avellino non può subire i veti di qualche piccolo comune etero diretto da qualche consigliere regionale - tuona Festa - questa è la verità. Io non posso far pagare la mia comunità per colpe non nostre e per uno statuto nato male, proseguito peggio, un’azienda consortile che onestamente già quando è nata presentava grosse storture.

Noi siamo coloro i quali fanno una cortesia agli altri comuni. Avere il Comune capoluogo accanto è un valore aggiunto. Per noi, invece, avere alcuni comuni è un problema, perché noi abbiamo sempre offerto servizi fino a quando non c’è stata questa forma di piano di zona.

Noi vogliamo andare per la nostra strada senza queste zavorre. E ricordo alla Fortini - perché forse anche qualche lezione di Finanza e di bilancio deve farla - che i sette euro non possono essere spesi se non c’è l’approvazione di un bilancio, ma a lei sfugge questo aspetto perché giustamente non ha mai amministrato ma solo governato e queste cose non le conosce. I nostri sette euro non finanziano solo il comune di Avellino ma tutto l’ambito, quindi molti comuni senza questi tre euro, probabilmente perderanno il servizio».