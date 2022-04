Lotta allo smog, apre lo Sportello Energia di Legambiente La presentazione domani 14 aprile al Circolo della Stampa

Una nuova sfida per Legambiente: portare i piani strategici dell’Unione Europea e dell’ONU tra la comunità per coinvolgere tutti i portatori di interesse nella grande sfida del cambiamento climatico e rendere la transizione ecologica un’occasione di crescita sana, equa e sostenibile. Si chiama Life ClimAction, un progetto di Legambiente e knowledge partner Enel Foundation finanziato dal Programma Life, e coinvolgerà cittadini, giovani, popolazione scolastica, amministrazioni e imprese per costruire un nuovo patto di comunità e una nuova consapevolezza collettiva per creare un fronte trasversale e compatto in grado di mettere in campo buone pratiche per contrastare l’emergenza climatica.

Carovana per il clima, iniziative nelle scuole e per amministrazioni, incontri con la cittadinanza, approfondimenti e orientamento agi studi e al lavoro per i giovani, incontri tra imprenditori per scoprire e condividere buone pratiche già in campo sono solo alcune delle iniziative che verranno organizzate nell’ambito del progetto insieme alla realizzazione di materiali tematici specifici che saranno messi a disposizione attraverso il sito di progetto www.lifeclimaction.eu.

Il progetto ClimAction in Campania prenderà ufficialmente il via domani 14 aprile ore 10.00 presso il Circolo della stampa, Corso Vittorio Emanuele II, 6 - Avellino con un focus dal titolo “SOS smog: stop alle caldaie fossili per bloccare le polveri sottili”.

Nell’occasione sarà presentato lo Sportello Energia della Campania , un’ occasione per incontrare cittadine e cittadini che vogliono informarsi sulle possibilità e le opportunità per ridurre il proprio impatto sul pianeta, ad esempio rendendo la propria abitazione energeticamente efficiente installando pannelli solari e non solo.

Lo Sportello Energia della Campania trova spazio a Napoli nella sede di Legambiente in Piazza Cavour 68, e sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 13.30 alle 17.00 e in modalità telematica il giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Si può anche usare la mail energia@legambiente.campania.it A Napoli lo Sportello Energia offrirà informazioni su: come leggere le bollette per comprendere meglio i propri consumi e per scegliere il miglior fornitore per le proprie esigenze. Gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico che sono tra le mosse migliori per contrastare il cambiamento climatico a partire dalle nostre case. Le fonti energetiche rinnovabili che possiamo avere nelle nostre case: fotovoltaico e solare termico sono le vere alternative all’uso delle fonti fossili. Gli stili di vita sostenibili e consigli su risparmio energetico quotidiano.

“Il cambiamento che dobbiamo affrontare per contrastare la crisi climatica parte anche da noi – commenta Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania -. La partecipazione attiva delle persone diventa quindi imprescindibile. Senza, non potrà essere altrettanto efficace, perché non in grado di intercettare le criticità e le necessità delle comunità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un nuovo patto che unisca la società civile, le autorità nazionali, regionali, locali, e le imprese, in stretta collaborazione con le istituzioni e gli organi consultivi dell’UE. È da questa esigenza che nasce il progetto Life ClimAction, proprio per costruire e rafforzare questo patto e rendere il percorso di transizione ecologica ed energetica una importante occasione di crescita per l’intera comunità”.