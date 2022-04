Avellino, centro storico pedonale per l'estate: da maggio stop alle auto Controlli con la videosorveglianza e scattano le multe per chi varca la ztl: pass per i residenti

Torna la ztl nel centro storico di Avellino. Si punta a rilanciare il cuore antico della città, dopo il successo raggiunto lo scorso anno con lo stop alle auto e gli incentivi per la movida. Il garage del Comune consentirà la sosta delle auto, da maggio a settembre nelle ore serali, quando l'area del centro storico sarà chiusa al traffico. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, stavolta l’ordinanza potrebbe diventare definitiva. Divieto di accesso per gli automobilisti nel periodo estivo, da giugno a settembre, durante le ore serali. Il perimetro da non oltrepassare in auto è lo stesso dello scorso anno, dunque quello delimitato da via Nappi, via Amabile, Vicolo Conservatorio e Corso Umberto. I controlli saranno garantiti dalla implementazione della videosorveglianza. Multe a chi viola la ztl. L'occhio vigile della controll room beccherà tutti i furbetti.

Impegnati a piazza del Popolo 150mila euro, si attende solo il via libera da parte del ministero dei trasporti, per comrare le telecamere.

Il disco rosso per le auto scatterà dalle ore 20. Ma ci sarà un pubblico confronto presto con cittadini e commercianti per decidere i dettagli di un piano che prende corpo. Solo i residenti potranno entrare in auto nella Ztl, muniti di apposito pass.