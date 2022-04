Lotta allo smog, Legambiente: "Cittadini protagonisti transizione energetica" Ad Avellino la presentazione dello Sportello Energia

Lotta allo smog, apre lo Sportello Energia di Legambiente la presentazione in mattinata ad Avellino. Non casuale la scelta del capoluogo irpino una delle città più inquinate del Sud-Italia

“Il cambiamento che dobbiamo affrontare per contrastare la crisi climatica parte anche da noi – commenta Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - Il nuovo servizio nasce allo scopo di fornire ai cittadini informazioni utili sulle possibilità e le opportunità per ridurre l'impatto energetico sul pianeta, ad esempio rendendo la propria abitazione energeticamente efficiente mediante l'installazione di pannelli solari e non solo".

Un ruolo importante lo possono ricoprire anche gli ingegneri. "Abbiamo la possibilità di ammodernare il comparto edilizio dal punto di vista sia sismico che energetico. Questo permette di risparmiare e di inquinare meno. E' importante, comunque, effettuare interventi mirati che consentano di ottenere i benefici che desideriamo".

E' di queste ore l'installazione di nuove centraline Arpac in via Piave ma Legambiente si aspetta ancora di più dalle istituzioni. “Ho molta fiducia nel metodo Airoma di collaborare con le istituzioni - spiega Antonio Di Gisi, Legambiente Avellino - anche quelle scientifiche, per capire il nesso tra le emissioni di polveri sottili e le colpe o le omissioni degli amministratori ma dobbiamo accelerare. Uso un vecchio slogan di Legambiente – conclude Di Gisi - In nome del popolo inquinato. Ecco, in nome di quel popolo, chiediamo solo di respirare”.