Nomina Della Sala a Fondazione per la Cultura, la soddisfazione del Cimarosa "La sua presenza assume un significato di grande rilievo"

Il presidente Achille Mottola, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico esprimono vivo compiacimento per la nomina del direttore del Conservatorio «Domenico Cimarosa», M° Maria Gabriella Della Sala, nel CdA della Fondazione Città di Avellino.

«La presenza del direttore nel Consiglio dell’Ente, nato per gestire e valorizzare al meglio la cultura sul territorio, assume un significato importante e di grande rilievo. Segno che l’operato fin qui portato avanti è stato eccellente. Sia sul piano del rilancio della formazione, che sulle attività fin qui svolte e che hanno portato l’Ateneo della musica di Avellino a respirare con il territorio».

Diplomata in Pianoforte e in Didattica della musica presso il Conservatorio Statale di musica “D. Cimarosa” di Avellino, Maria Gabriella Della Sala ha conseguito la laurea in Lettere classiche presso l’Università degli studi di Salerno. Si è laureata in Discipline delle arti, musica e spettacolo presso l’Università degli studi di Bologna.

Autrice dei 25 inserti della serie “La grande musica sacra”, ha svolto la sua attività di storico della musica pubblicando saggi nonché studi in riviste e collane, dando il suo contributo a diverse trasmissioni di Radio Tre. In occasione dell’Anno europeo della musica, ha pubblicato il saggio “La musica del Novecento, dalla dodecafonia ai suoni planetari”. È stata anche autrice delle note storico-musicali dei programmi di sala di diversi teatri fra i quali il Teatro di San Carlo di Napoli.

Dal 2008 al 2014 ha diretto il Conservatorio di Benevento. Attualmente copre l’incarico di Direttore del Conservatorio Statale di musica “D. Cimarosa” di Avellino.