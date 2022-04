Covid al Moscati: 6 pazienti positivi in pneumologia. Contagi, allerta in città Nel reparto di Pneumologia sei casi di contagio

Covid, ancora alti i numeri del contagio in Irpinia e aumentano i ricoveri e casi in ospedale. Al "San Giuseppe Moscati" è salito a sei il conteggio dei pazienti ricoverati nel reparto di Pneumologia del nosocomio avellinese, che sono risultati positivi al Covid. Una situazione decisamente complessa; anche in virtù del fatto che, il reparto di Pneumologia, può ospitare 12 pazienti ma, allo stato attuale delle cose, il numero massimo dei ricoveri consentito resta bloccato a 8. I pazienti positivi sono stati isolati. E anche domani saranno effettuati controlli a tappeto sanitari su personale sanitario e degenti, per provare ad accertare eventuali nuovi casi positivi. Da oltre un mese sono consentite le visite dei parenti e amici ai pazienti. Un particolare non da poco che potrebbe favorire la circolazione del virus.