Avellino. Stasera torna la via Crucis: si parte dal Duomo, ecco il percorso Stasera alle 20.30 parte il corteo sacro del triduo pasquale

La Santa Pasqua e la Via Crucis, che torna ad animare l'anno liturgico del Capoluogo Irpino. La tradizionale processione del Cristo morto e della Madonna Addolorata partirà stasera alle ore 20.30 da Piazza Duomo, dinanzi alla Cattedrale, ma il percorso sarà ridotto. Dopo via Luigi Amabile, piazza del Tribunale e via Colombo, in- fatti, la processione svolterà a via De Conciliis, per dirigersi lungo il Corso e raggiungere nuovamente il cuore della Collina della Terra. Il Duomo per questa Santa Pasqua si presenta rinnovato. Sono stati completati i lavori sulla facciata e la Cattedrale di Avellino si presenta ai fedeli oggi in tutto il suo splendore. "Ma si deve procedere subito per la rimozione della cancellata e della segnaletica stradale - commenta a margine Luca Cipriano, capogruppo dell'opposizione in Comune".

Torna anche a Montevergine la processione della Via Crucis. Ingresso in chiesa di 300 giovani di Comunione e Liberazione in arrivo da Napoli per l'evento tanto atteso dai fedeli. Si tratta del momento maggiormente atteso dell'anno liturgico. Stasera preghiere e pensieri rivolti alla guerra in Ucraina per chiedere la Pace nel mondo.