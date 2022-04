Festa dona uova ai bimbi ucraini: "Sia una Pasqua di resurrezione per Avellino" L'iniziativa organizzata con la Cisl al Samantha Della Porta

Decine di uova pasquali consegnate da Cisl Irpinia-Sannio e Comune di Avellino ai bimbi ucraini. Bella iniziativa stamattina al Centro sociale Samantha Della Porta per donare un sorriso e una Pasqua diversa a chi è in fuga dalla guerra e ha trovato ospitalità nel capoluogo irpino.

“È una giornata simbolica, significativa. C’è un’atmosfera bella, si respira aria di pace sperando che arrivi anche la pace vera in Ucraina. Ci tengo a ringraziare la mia comunità per la straordinaria prova di solidarietà e umanità con un’accoglienza a braccia aperta verso una popolazione che sta subendo un’atroce guerra. Probabilmente gli irpini stanno ripagando della tanta solidarietà ricevuta in passato quando abbiamo sofferto".

"In una delle stanze del centro sarà organizzata una ludoteca da parte di Padre Roman – aggiunge il sindaco - nell’altra ala sarà ospitata l’associazione Ucraini d'Irpinia".

Poi il discorso si sposta sulla città, attesa da una “resurrezione”. La svolta sta arrivando e nei prossimi due anni che ci separano dal voto completeremo tutte le incompiute che sono in sospeso da trent’anni. Questa sarà l’amministrazione che finalmente porterà a compimento questi interventi e darà una prospettiva di sviluppo al centro Storico, alle periferie e a tutta la città”.