Ladri scatenati: nel mirino l'auto del dottore Iannace. "È il quinto raid" Indignazione e rabbia sul web. Finestrino sfondato e rubati gli oggetti all'interno dell'auto

Furti seriali, nel mirino ancora una volta l'auto del senologo Carlo Iannace. Finestrino rotto per la quinta volta e razzia di quanto presente nell'abitacolo. La denuncia, tramite i social network, segue quella presentata alle forze dell’ordine, non solo dal dottor Carlo Iannace, anche dai vicini di casa del comune sannita in cui il noto medico risiede. Abitanti costretti a vivere ormai un incubo costante nel paese e nel mirino dei ladri finisce ancora una volta l'auto del medico. I ladri scatenati sono ormai presenza fissa nella zona di San Lucio. A preoccupare i residenti sono i danni patiti. Le immagini della videosorveglianza pubblicate mostrano la scena: un uomo rompe il finestrino col gomito alla ricerca di oggetti prima di allontanarsi nel buio e fare perdere le sue tracce. Sul social iannace ha pubblicato il video scatenando un'onda di indignazione e rabbia. Centinaia le frasi a supporto del senologo simbolo della lotta contro il cancro al seno.