Pasqua ad Avellino, Festa: "Che sia davvero una resurrezione per tutti" Il messaggio del primo cittadino

Una Pasqua dal cielo plumbeo ad Avellino, questa mattina sferzata da un vento freddo che ha tenuto lontane le persone dalla consueta passeggiata domenicale lungo il Corso Vittorio Emanuele. Dopo la messa, in molti trascorreranno la giornata a casa, all'insegna delle tradizioni, a tavola con la famiglia, sperando che il tempo sia più clemente domani per la classica gita fuori porta di Pasquetta. E il sindaco Gianluca Festa ha voluto, con un video, fare gli auguri alla sua città. "Nelle festività pasquali ricordiamo la passione di Cristo ma anche la Resurrezione. Che sia davvero una pasqua di resurrezione per tutti. Finalmente stiamo superando la pandemia, che per noi è stato un flagello. Certo la guerra in Ucraina non ci aiuta ma dobbiamo guardare con ritrovato ottimismo al futuro. Speriamo possano riprendersi le attività commerciali messe in ginocchio dal Covid, speriamo si risollevino le anziani e le fasce deboli e chi è in cerca di lavoro. Auguri a tutti”.