Unarma Avellino istituisce il fondo sussidi per sanità e cultura Nuova importante iniziativa del sindacato dei Carabinieri

La Segreteria UNARMA A.S.C. di Avellino precede tutte le sigle sindacali militari di tutta Italia istituendo per i propri iscritti di questa Provincia il “Fondo Sussidio in materia Sanitaria ed Elevazione Culturale”, scrivendo una nuova pagina di storia.

L’iniziativa, che ha lasciato sbalorditi anche la classe dirigente di UNARMA A.S.C., ha ricevuto il plauso non solo da parte dei propri tesserati, ma anche da ambienti esterni civili e militari.

Il fondo, deliberato dal Consiglio Provinciale di Avellino di UNARMA A.S.C. composto dal Segretario Provinciale Generale Dott. Massimiliano Lo Priore e i Consiglieri SORRENTI Roberto, MAFFEI Ettore, FALLARINO Gianluca e DE VITO Luigi, consiste nell’elargizione di alcuni sussidi economici in materia sanitaria ed elevazione culturale, stanziati in previsione di bilancio per l’anno 2022 attinti dalla cassa Provinciale, destinati ad aiutare i colleghi irpini iscritti al Sindacato, che si trovano ad affrontare situazioni patologiche gravi che comportano terapie c.d. “Salva Vita” o che si trovano a conseguire un titolo di studio Universitario.

Il Consiglio Provinciale ha regolato la materia attraverso l’approvazione del “Regolamento criteri di elargizione dei sussidi agli associati appartenenti all’Arma dei Carabinieri iscritti ad UNARMA A.S.C. – Provinciale di Avellino”, nominando anche un’apposita “Commissione di Valutazione”, composta dai Segretari LO PRIORE Massimiliano, FALGETANO Giuseppe, Segretario di Sezione Ariano Irpino, DI SALVO Vincenzo, Segretario di Sezione Avellino, MELA Mario, Segretario di Sezione Solofra e DI LIDDO Giuseppe, Segretario di Sezione aggiunto di Ariano Irpino, che avrà il compito di valutare le istanze e formarne la graduatoria finale degli aventi diritto.

Presenti, all’atto dell’approvazione il Segretario Regionale Generale Campania Emilio Taiani e il Segretario Nazionale Aggiunto Giuseppe Possidente i quali hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa della Segreteria Avellinese, senza alcuna remora, definendola “un’iniziativa senza precedenti che vorremmo fare anche nostra. La Segreteria di Avellino è una delle nostre punte di diamante. Complimenti”.

La soddisfazione del Segretario Provinciale generale di Avellino Dott. Massimiliano Lo Priore: sono orgoglioso di aver dato vita insieme alla mia squadra di segretari, a questo fondo. Già esistono sussidi di questo genere messi a disposizione dalla nostra grande istituzione che è l’Arma dei Carabinieri e, in questo contesto, abbiamo voluto dare anche il nostro contributo in aggiunta. UNARMA A.S.C. lavora per il benessere dei propri associati, ai quali abbiamo garantito già numerosi e importanti servizi, quali “la tutela legale gratuita”, “l’istituzione del fondo pensionistico con l’associazione verso Fondo Presidi”, “la tutela disciplinare”, “le convenzioni con i CAF più importanti”, “il supporto psicologico PSY POLICE”, “il supporto Cause di Servizio e Calcoli pensionistici” e tanto altro, tutti gratuiti.

Da oggi gli iscritti negli elenchi della Provincia di Avellino, avranno a disposizione questo nuovo servizio

Avremmo voluto fare di più ma, per il momento, non possiamo perché le disponibilità economiche sono irrisorie. Credo fermamente nell’esponenziale crescita nel numero degli iscritti come Segreteria Provinciale che consentirà un maggiore incremento dei fondi per proseguire e ampliare il numero di iniziative di questo tipo.

La serenità e il benessere delle nostre donne e uomini in divisa, la nostra forza trainante, è un fattore prioritario della missione che ci siamo dati e non li deluderemo. UNARMA Avellino è una segreteria 4.0, molto avanti nelle idee, all’avanguardia e unica nel suo genere, un esempio per tutti, perché a noi piace stupire.

Noi, non ci fermeremo, e andremo avanti al motto “NESSUNO RESTERA’ MAI PIU’SOLO!”