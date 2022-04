Una bella pagina di solidarietà concreta nel giorno di Pasqua ad Ariano L'iniziativa partita dalla piccola contrada Tesoro che ha emozionato il team dei volontari Vita

Quale giorno migliore, se non quello di pasqua per compiere un gesto di solidarietà autentica. E' la bella storia che arriva dalla comunità di contrada Tesoro dove un gruppo di mamme e bambini insieme all'attivissimo Daniele Caraglia, alla comunità parrocchiale, alle famiglie della vicina Difesa Grande hanno organizzato una raccolta a sostegno dei profughi dell'Ucraina ospitati nella sede della pubblica assistenza Vita.

Fondi, frutto della generosità più sincera della gente che serviranno a sostenere le varie spese per l'ospitalità di mamma e bambini nella struttura di via Villa Caracciolo. Alla raccolta hanno contribuito anche i dipendenti dell'azienda Vitillo Spa di Lacedonia.

E l'emozione da parte delle volontarie è stata tantissima: "Un grandissimo aiuto che arriva da persone straordinarie, un gesto che ci ha davvero riempito il cuore. E' questa la vera Pasqua."

E in contemporanea nelle due contrade Tesoro e Difesa Grande durante la celebrazione di Pasqua le due comunità hanno ricevuto in dono dalla protezione civile flumerese guidata da Francesco Giacobbe dispositivi anti Covid da portare nelle proprie case. Un'attività di prevenzione quella della protezione civile che continuerà senza sosta sul territorio, anche in concomitanza con il week end del 25 aprile, festa della liberazione.

"Ringraziamo a nome della popolazione Francesco Giacobbe, Matteo Cardinale e tutti i volontari della protezione civile flumerese per la grande e costante attenzione mostrata nei nostri confronti, a sostegno soprattutto di persone anziane."