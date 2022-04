Ecco la "pasquarella" per augurare l'inizio di una nuova vita tanto desiderata Un canto tradizionale delle aree interne mai come quest'anno così attuale

Un tempo nei forni della città ad Ariano Irpino e nei comini limitrofi, quelli a gestione familiare ci si recava con le ceste di paglia per poi tornare a casa con biscotti e taralli appena sfornati, gli immancabili casatielli dolci e salati e le pastiere. Una tradizione che ancora oggi sopravvive in molte case soprattutto nelle aree interne. E non sono solo gli anziani a custodire e preservare queste tradizioni, tramandate di generazione in generazione.

C'è poi la pasquarella, il vanto tradizionale che viene intonato quasi lungo strade e piazze con tanto di fisarmonica. Una tradizione morto diffusa in diverse regioni, nel Gargano. Immancabile a Monteleone, il paese più alto della puglia confinante con Ariano e Savignano Irpino.

E' l'annuncio della fine del tempo di quaresima e c'è chi offre ai gruppi questuanti, uova, salsiccia, vino e dolci in segno augurale dell'inizio di una nuova vita, mai come in questo momento tanto attesa e desiderata.