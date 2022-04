"Buona Pasqua a tutti: serve ottimismo. Auguro alla città rinascita e ripresa" Il messaggio del sindaco di Avellino Gianluca Festa

Pasqua e speranza ad Avellino, dove il sindaco , Gianluca Festa, ha voluto - attraverso un video-messaggio postato sulla sua pagina Facebook - fare gli auguri alla cittadinanza, auspicando ripresa economica e sociale per la comunità. “Durante le festività pasquali ricordiamo la Passione, la morte di Gesù; ma anche la sua resurrezione. Finalmente stiamo superando l’emerga da Covid-19 che, per noi, ha rappresentato un flagello. Il conflitto tra Russia e Ucraina non ci aiuta, ma noi dobbiamo guardare al futuro con ritrovato ottimismo". Il primo cittadino, poi, si è soffermato sulle enormi difficoltà patite dalle attività commerciali a causa dell'emergenza pandemica, lunga e difficile per il tessuto produttivo del capoluogo e dice: "Che questa Pasqua rappresenti la resurrezione per le tante attività commerciali che hanno patito grande sofferenza in questo periodo. Che questa Pasqua significhi resurrezione per le categorie meno abbienti, per gli anziani, per tutto coloro che vivono in una situazione di disagio e di difficoltà. Buona Pasqua a tutti voi e che, questa festività, possa riservarvi le più belle e preziose sorprese”, conclude.