Montevergine, Laceno, Terminio: la Pasquetta in Irpinia è sempre sold-out In tanti dal Napoletano e dal Salernitano si sono riversati negli agriturismi e nelle aree pic-nic

Pasquetta, assalto ai caselli autostradali di Avellino Est e Ovest. Ritornano in Irpinia i turisti, che hanno affollato affollano i boschi, le aree attrezzate per pic-nic, agriturismi e paesi in provincia. Turisti in arrivo nella giornata di ieri soprattutto dal napoletano.

Montevergine, Altopiano del Laceno e Serinese con le vette del Terminio le mete più gettonate. E' stata una giornata di super lavoro per gli uomini della Polstrada, guidata dal comandante Alfredo Petriccione.

Ai caselli autostradali traffico particolarmente sostenuto. In campo anche i volontari della Protezione Civile per dare assistenza e rifocillare i vacanzieri.

Anche sull'Ofantina qualche rallentamento soprattutto all'altezza del viadotto Montechiuppo dove, causa lavori, il traffico è regolato da semafori. Auto in coda anche verso il salernitano.

Sul raccordo rallentamenti in particolare allo svincolo di Serino. E' stata una buona Pasquetta anche per le strutture ricettive della provincia di Avellino. Infatti, fanno registrare il tutto esaurito, dagli alberghi ai ristoranti e gli agriturismi.

Dopo due anni alle prese con la pandemia e il Covid, era forte il desiderio di tornare a respirare il classico clima della scampagnata fuori porta.

A Gesualdo, infine, spazio al si fa trekking urbano tra stradine lastricate, vicoli e antichi paesaggi che disegnano il centro storico di uno dei Borghi più belli del Sud-Italia.