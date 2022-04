"Dall'Irpinia a Irpin la solidarietà marcia su un tir carico di aiuti" Il viaggio, le consegne nel giorno di Pasqua e Pasquetta

"Dall’Irpinia a Irpin! Nella giornata delle festività come Santa Pasqua in Italia e Domenica delle Palme in Ucraina non potevamo immaginare un augurio migliore per la nostra comune macchina dì solidarietà! È partito per la città dì Irpin un tir con degli aiuti umanitari raccolti da associazioni, istituzioni, singoli cittadini che sin dall’inizio ci hanno fornito il proprio supporto e stanno continuando tuttora le raccolte a favore del popolo ucraino. Speriamo dì poter realizzare tanti altri progetti umanitari in corso per rialzare dalle macerie la città dì Irpin che ha lasciato un segno nel grande cuore degli Irpini. Vincerà la solidarietà! Slava Ucraini! ". Così in un post la comunità ucraina irpina.