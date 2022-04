Covid, screening a scuola: 2 positivi su 90 test. "Così rientro in sicurezza" Il sindaco e l'iniziativa

Screening anti Covid a scuola, due casi positivi al virus ad Aiello del Sabato. "Èda poco finito lo screening che l'Amministrazione ha organizzato per il rientro a scuola in sicurezza. Abbiamo effettuato 90 tamponi tra alunni, alunne e personale scolastico. Abbiamo riscontrato solo 2 positività. Per loro 7 giorni d'isolamento. Quindi lo screening è stato utile a loro e ai loro compagni e compagne di classe, per promuovere prevenzione e sicurezza in ambito scolastico dove di recente si erano riscontrati alti numeri di contagi ed evitarne di nuovi. Ringrazio le bambine e i bambini per la bravura e la tranquillità con la quale si sono sottoposti al tampone, i genitori per aver accompagnato i propri figli e per aver rispettato l'orario, il corpo docenti e ata per la sensibilità mostrata partecipando allo screening, i volontari per il supporto logistico e amministrativo e l'infermiera che ha effettuato il tampone. In ultimo ringrazio la ditta che ha atteso le 19.30 per iniziare la sanificazione dell’intera sede municipale. È stato un gioco di squadra per il bene della nostra comunità. A tutti, buon rientro a scuola". Così il sindaco Sebastiano Gaeta.