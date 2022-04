Pnrr in sanità con focus sulle aree interne di Avellino e Benevento Al circolo della stampa di Avellino il corso di formazione per giornalisti

Formare bene per informare meglio. Si terrà domani mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, n°6), il corso di formazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in sanità - Una corretta informazione per lo sviluppo delle aree interne, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’incontro, che prenderà il via alle ore 9,30, si prefigge l’obiettivo di fornire ai giornalisti adeguate conoscenze sul tema e offrire loro tutti gli strumenti necessari per divulgare una corretta informazione anche su argomenti particolarmente tecnici e settoriali.

Il corso, gratuito e con attribuzione di 4 crediti formativi ai giornalisti che si sono preventivamente prenotati sulla piattaforma dedicata, vedrà la partecipazione di esperti del settore sanitario e punterà i riflettori in particolare sulle prospettive sanitarie per le aree interne di Avellino e Benevento.

Dopo i saluti del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e del consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Alessandra Malanga, il giornalista Vincenzo Di Micco intervisterà e modererà Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), Vincenzo Alaia, consigliere della Regione Campania e presidente della V Commissione Sanità, Maria Morgante, direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, direttore sanitario dell’Asl Benevento, Francesco Sellitto e Giovanni Pietro Ianniello, presidenti dell’Ordine dei Medici rispettivamente delle province di Avellino e Benevento, e Domenico Gambacorta, consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne del Ministro per il Sud.